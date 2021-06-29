رابط منتج إعادة التمويل من المصرف السعودي للاستثمار

يتم تقديم منتج إعادة التمويل من قبل المصرف السعودي للاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تخصيص هذا المنتج للذين حصلوا على تمويل من البنك السعودي للاستثمار وقام بتسديد نسبة من هذا التمويل، حيث يوفر البنك السعودي للاستثمار فرصه الحصول على إعادة التمويل من أجل الاستفادة من مبلغ أكبر من التمويل الأساسي، ومن أهم المزايا التي يتمتع بها أنه متوفق تماما مع أحكام الشريعة، فيما يمنح الإمكانية للعميل من الحصول على تمويل إضافي بعد الحصول على زيادة معينة في راتب العميل الشهري.

منتج إعادة التمويل المزايا ورابط التقديم للمواطنين والأجانب المقيمين

يمكن للعملاء الحاليين الحصول على برنامج إعادة التمويل عبر البوابة الرسمية للبنك السعودي للاستثمار وعلى الجهة الثانية يترافق برنامج إعادة التموويل مع مجموعة من المزايا والخصائص، ومن ضمنها:

التوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي

إعادة التمويل لا يحتاج إلى كفيل

يتم صرف المبلغ كاملا في ذات اليوم.

هذا المنتج يستطيع الحصول عليه كل من المواطنين والمقيمين

توفر حساب الراتب ومديونية مفعلة في البنك السعودي للاستثمار

لا يتم السماح بالتقديم على هذا التمويل إلا للعملاء الحاليين والذين قاموا بتسديد ما لا يقل عن 20% من إجمالي التمويل الأساسي

العميل يشترط على أن يكون على رأس عمله في الجهات المعتمدة لدى البنك أو أن يكون متقاعد من القطاعين العام أو الخاص

الخدمة في القطاع الحكومي لا تقل عن شهر واحد للمستفيد

الخدمة في القطاع الخاص لا تقل عن ثلاثة أشهر

المقيمين يجب أن يكون مستمر في العمل لمدة سنة في القطاع الخاص

عمر المستفيد المشمول من هو على رأس عمله وبحد أدنى ثمانية عشر عام للمواطنين السعوديين

أما المقيمين فيجب أن يكون في سن الثالثة والعشرين والمتقاعدين على الأقل في سن الثامنة والثلاثين

الحد الاقصى للعمر من المستفيدين 60 عام والمتقاعدين 65 عام

نسبة الاستقطاع يشترط أن لا تزيد عن 33 بالمئه لمن يتواجدون في وظيفتهم و25% للمتقاعدين من وظائفهم.

ما هي معايير برنامج إعادة التمويل للعملاء الحاليين