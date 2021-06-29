أخبار اليمن : وصول 32 طناً من المستلزمات الطبية إلى صنعاء

دوت الخليج -

وصول 32 طناً من المستلزمات الطبية إلى صنعاء

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية والسويسرية تحمل على متنها مايقارب من 32 طناً من المستلزمات الصحية والطبية. وصول 32 طناً من المستلزمات الطبية إلى صنعاءوصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية والسويسرية تحمل على متنها مايقارب من 32 طناً من المستلزمات الصحية والطبية. تلقت طائرة الشحن وهي من نوع 300 إيرباص كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو. وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكدين جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.

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