أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة اللواء ابو الرجال

الأمين العام يعزي بوفاة اللواء ابو الرجال
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل اللواء /عبدالله بن عبدالله ابو الرجال، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد كواحد من ضباط القوات المسلحة المثاليين، ومناضلي الثورة اليمنية ( سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر)، مجسداً طوال مسيرته العملية اهداف ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور توفيق عبدالله عبدالله ابو الرجال، واخوانه علي وأيمن ومحمد، وكافة آل ابو الرجال بمديرية رداع محافظة البيضاء، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.
مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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