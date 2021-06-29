رابط إعلان www.education.gov.tn نتائج البكالوريا التونسية وكيفية حساب المعدل

رابط www.education.gov.tn لاستخراج نتائج البكالوريا التونسية التي أنتهى الطاب منها في بداية الشهر الجاري، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد الإعلان عن النتائج النهائية للطلاب على أن تقوم بإتاحة خدمة الاشتراك في الرسائل القصيرة أيضا ليتم إعلام الطالب عن إعلان النتائج على رسالة إس ام اس على الهاتف النقال لهم.

بلاغ وزارة التربية والتعليم في تونس

كانت وزارة التربية والتعليم قد نشرت في رزنامة الامتحانات النهائية لطلاب البكالوريا التونسية المواعيد المقررة للامتحانات وأيضا مواعيد رفع النتائج والإعلان عنها، وذلك كما جاء في بلاغ الوزارة الرسمي والذي قام فيه أيضا بالإعلان عن أهمية الاشتراك في خدمة اس ام اس للطلاب لتصلهم رسالة بوقت سريع فور اعتمادها من السيد وزير التعليم وتفعيل رابط الاستعلام الرسمي.

موعد نتائج البكالوريا التونسية 2021

انتهت وزارة التربية والتعليم بالدولة من الاختبارات بنجاح، حيث تولي الوزارة الاهتمام الأكبر بامتحانات البكالوريا لما لها أهمية كبيرة في حياة الطالب وولي الأمر، حيث تعتبر هي الطريق الفارق في مستقبل الطلاب، وقد واجهت الوزارة العديد من المشكلات في ظل أزمة كرونا إلا أنها انتهت من جميع إجراءات الامتحانات والنتائج بنجاح كبير وينتظر الطلاب موعد الإعلان عن النتائج، وتم الإعلان عن رزنامة الاختبارات الوطنية في 13 نوفمبر 2020 الماضي ليتم الإعلان عن نتائج الطلاب في 4 جويلية 2021 للدورة الرئيسية بينما يتم الإعلان عن دورة المراقبة في 17 جويلية، على أن يترقب الطلاب بداية الإعلان عن النتائج في الأول من جويلية يوليو 2021.

يتم الدخول على الصفحة الرسمية لنتائج وزارة التربية والتعليم في الدولة التونسية. يقوم الطالب بكتابة رابط نتائج الطلاب في كلمة البحث. يتم فتح الرابط وتفعيله عند قيام الوزارة بالإعلان عن النتائج بشكل رسمي. يقوم الطالب بكتابة رقم المقعد والرقم المدني الخاص به في الخانات المقررة لذلك. يبدا البحث. تتيح وزارة التربية والتعليم الاشتراك في خدمة اس ام اس لمعرفة نتائج الطلاب قبل تنزيلها رسميا على رابط النتائج.

الامتحان الجهوي الموحد 25%

المراقبة المستمرة 25%

الامتحان الوطني الموحد 50% و عليه يمكن استخدام العلاقة التالية لحساب معدل الباكالوريا:

الاستعلام عن رابط www.education.gov.tn لاستخراج نتائج البكالوريا التونسيةكيفية حساب المعدل

ويقوم السيد وزير التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتائج في مؤتمر صحفي على القنوات الرسمية.

حساب المعدل ودخول رابط إعلان www.education.gov.tn نتائج البكالوريا التونسية وكيفية حساب المعدل هذا ما يبحث عنه الطلاب، يبحثوا عن نتائج البكالوريا السورية التي يتم الإعلان عنه بعد أيام قليلة أو ربما غدا بينما يرغب الطلاب الناجحين في الثانوية معرفة طريقة حساب المعدل التراكمي للعام الدراسي المنتهي والذي يجب أن يتم احتسابه عند دخول الجامعات.