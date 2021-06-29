كيفية طلب مساعدة ملكية بسداد الديون وإعفاء قروض وطلب منح من الملك1442

كيفية طلب مساعدة ملكية بسداد الديون وإعفاء قروض وطلب منح من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يعد الديوان الملكي هو حلقة الوصل بين الملك وشعبه، ويقدم مكتب الديوان الملكي السعودي خدمات عظيمة توفرها الحكومة السعودية من أجل المواطنين والمقيمين بالسعودية وتوفير لهم الحياة الكريمة، حيث يتمكن اي شخص داخل المملكة العربية السعودية طلب سداد ديونه وأقساط القروض الذي حصل عليها، كما يتمكن طلب العلاج أيضاً، فقد تحرص الحكومة السعودية علي توفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية في ظل الظروف السيئة التي تتعرض لها البلاد منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي هو المكتب التنفيذ في السعودية ويعد السيد خالد العيسوي هو المدير العام له، حيث يتولى كامل إداراته، ولكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود (حفظه الله) يتولى التنفيذ به، كما يقوم باستقبال ضيوف المملكة به، فقد يقوم الديوان الملكي السعودي بحل المشاكل الإجتماعية، وسداد ديون المواطنين المحتاجين الي ذلك، وإصدار الإعفاءات الملكية.

صيغة معروض الديوان الملكي بطلب مساعدة شخصية

يتمكن أي مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة ولمن يعاني من ظروف سيئة سواء مادية أو اجتماعية، كعدم القدرة علي سداد الديون في ظل الظروف المادية القاسية، كما يمكن طلب مبلغ مالي كمساعدة لأمر معين، حيث يساعد الديوان الملكي المحتاجين ذوي الدخل الضعيف والأيتام والأرامل والمطلقات المحتاجين الي مساعدة مالية، أو أي طلب أخر كطلب منحة من منح الديوان الملكي السعودي، حيث يمكن طلب منحة أرضية من الديوان الملكي، فطلب المساعدة بالخطوات الآتية: