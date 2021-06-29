أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 124 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح وقرب شارع الخمسين، وإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة.

وأشار المصدر إلى رصد 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا و13 خرقًا بقصف مدفعي و91 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.