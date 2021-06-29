البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

وقّع السودان، الثلاثاء، اتفاقية مع البنك الدولي، حصل بموجبها على منحة بقيمة 100 مليون دولار، لدعم جهوده في مكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، في تصريح صحفي، إن توقيع الاتفاقية يمثل "نقطة تحول ضخمة جدا في معركة السودان للتصدي لجائحة كورونا".

وأوضح في هذا الصدد، أن توقيع الاتفاقية "يتيح تنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخ السودان"، تستهدف 20 مليون شخص، إلى جانب تقوية النظام الصحي في البلاد "تقوية حقيقية لمجابهة الأوبئة والمخاطر الأخرى".

وأكد النجيب أن منحة الـ100 مليون دولار، تُعد "أول منحة للسودان بعد رفع اسمه من قائمة العقوبات، من منظمة التنمية التابعة للبنك الدولي".

كما اعتبر أن توجيه الاستفادة من المنحة إلى مجال الصحة "يمثل دلالة ضخمة على أهمية الحفاظ على صحة وحياة المواطن والبلاد".