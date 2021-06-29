تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء خطوات الحصول على القرض في 3 دقائق

تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء، احد أهم القروض التي يقدمها مصرف الإنماء إلي المواطنين والمقيمين، حيث يقدم المصرف العديد من القروض والتمويلات التي تلبي رغبات واحتياجات كافة أطياف المجتمع، فقد تجد القروض الشخصية التي تقدم مبالغ مالية كبيرة ومتوسطة وكذلك التمويلات العقارية الجيدة التي تهم العديد من الأسر وخاصة المقبلين على الزواج ويحتاجون شقق سكنية مدعومة، بالإضافة إلي تمويلات السيارات، فيما يقدم البنك قروض أخري سنوضحها إليكم لحاقا عبر هذا التقرير.

يتميز مصرف الإنماء بسهولة الحصول علي قروض بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، في حالة توافق شروط البنك مع الشخص العادي المتقدم للحصول علي التمويل، حيث جاءت أبرز هذه الشروط هي عدم مديونية هذا الشخص لدي بنوك أخري، فيما يلي سنوضح لكم كافة شروط الحصول علي التمويلات المختلفة من البنك ما بين عقارية أو تمويلات شخصية أو تمويلات السيارات، بالإضافة إلي القروض التعليمية الجيدة التي تتيح للشخص الحصول على قرض لتعليم الأبناء، يكون هذا القرض ميسر لكل الأسر.

إذا كنت ترغب الآن في الحصول على قرض من بنك الإنماء يقضي لك حاجتك دون أن تقوم بتحويل الراتب أو التعقيدات التي تقدمها البنوك الأخري، فالأمر أصبح ميسر الآن ألا وهي إتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على موقع بنك الإنماء .

. تحديد نوع التمويل أو القرض الذي ترغب الحصول عليه.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة للتمويل.

أبرز البيانات والمعلومات المطلوبة هي (الاسم، رقم الهوية، رقم الإقامة، تاريخ الميلاد).

اسم مكان العمل والوظيفة التي يعمل بها الشخص.

تسجيل رقم الجوال الخاص بك والمسجل باسمك في أحد شركات الاتصالات.

اختيار الوقت المناسب لتواصل عميل البنك معك.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات والمعلومات في نموذج التسجيل على موقع الإنماء، يتم الاتصال بك من أحد عملاء البنك.

في النهاية ستطلب منك التوجه إلي البنك معك المستندات والأوراق المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية، بعدها سيتم تحديد الوقت المناسب لتحويل التمويل إلى حسابك.

قدمنا لكم افضل تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء.