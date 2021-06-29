Login البوابة التعليمية تسجيل دخول 2021 لاستخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان2021 برقم المقعد

تزايدت معدلات البحث عن رابط تسجيل دخول البوابة التعليمية في سلطنة عمان لاستخراج نتائج الطلاب 2021 بعد انتهاء عمليات تصحيح امتحانات طلاب الصف الخامس والصف العاشر للفصل الدراسي الثاني 2021 بسلطنة عمان، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية أن نتائج طلاب الصف الخامس والعاشر سيتم إعلانها عبر موقع البوابة التعليمية في سلطنة عمان إلكترونيا برقم المقعد الخاص بالطلاب أثناء إجراء الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد، وتقليل التجمعات وتكدس الطلاب في المدارس لمعرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 2021.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان أنه سيتم إعلان النتائج عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية لجميع الطلاب وأولياء الأمور بعد تسجيل الدخول إلى البوابة التعليمية وإنشاء حساب جديد على الموقع لولي الأمر أو الطلاب بكل سهولة من خلال رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال للتأكد من هوية صاحب الحساب.

يأتي ذلك بعدما انتهى طلاب سلطنة عمان من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 في 13 يونيو 2021، عبر المنصة التعليمية للتعليم عن بعد، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والحكومة العمانية على الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية. وذلك بالتزامن مع انتشار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم وعدم التوصل لعلاج للقضاء على الفيروس التاجي حتى الآن واستمرار تحوره بشكل مستمر وسط تزايد معدلات الإصابة والوفيات.

تحميل تطبيق البوابة التعليمية مسقط

وتيسيرا على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وفرت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان تطبيق البوابة التعليمية عبر الهواتف المحمولة للجوالات الأندرويد وأجهزة الأيفون بالإضافة إلى موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية، بدلا من الذهاب إلى المدارس والتعرض للزحام والاختلاط مع الأخرين بما يعرض البعض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات تسجيل دخول البوابة التعليمية عمان

وحددت وزارة التربيه والتعليم في سلطنة عمان خطوات تسجيل دخول البوابة التعليمية لاستخراج نتائج الطلاب 2021 الفصل الدراسي الثاني كما فيالسطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان.

ثانيًا: الضغط على أيقونة دخول النظام والانتظار لتوجيهك إلى صفحة تفاصيل تسجيل الدخول.

ثالثُا: حدد الطريقة المناسبة للتسجيل من جهاز كمبيوتر أو الهاتف الجوال.

رابعًا: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

خامسًا: اختر الخدمة المطلوبة وابدأ الاستعلام عنها.