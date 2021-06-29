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توغل لآليات الاحتلال جنوب قطاع غزة

توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. توغل لآليات الاحتلال جنوب قطاع غزةتوغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن شهود عيان، قولهم أن جرافتين وآليتين إسرائيليتين توغلت شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس. وشرعت الآليات بأعمال تجريف وتمشيط في المكان بغطاء من طائرات الاستطلاع. وتتوغل قوات الاحتلال بشكل مستمر ومحدود في المناطق الحدودية للقطاع.

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