موسكو : طائراتنا منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود بالبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات وقاذفات روسية منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود الروسية فى البحر الأسود، مشددة على أن تحليق الطائرات نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولى.





وذكرت الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم الإخبارية" اليوم اليوم الثلاثاء، إن فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية اتجهت من المياه الدولية فى البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، وأقلعت مقاتلات "سو 30" وقاذفات "سو 24" لمنع السفينة من انتهاك الحدود الروسية، مشيرًا إلى أن السفينة غيرت مسارها بعد إقلاع الطائرات الروسية. وأكدت وزارة الدفاع، أن الطائرات نفذت مهمتها بالتوافق التام مع القواعد والقوانين الدولية. وكانت وزارة الدفاع الهولندية، أعلنت - فى وقت سابق - أن طائرات روسية قامت بـ "مناورات خطيرة" بالقرب من السفينة الهولندية فى البحر الأسود يوم 24 يونيو الجارى.

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