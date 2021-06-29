جونسون: لن نتسامح مع المعتدين على كبير علماء الأوبئة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى تصريح اليوم تعقيبا على الاعتداء على البروفيسور ويتى وسط لندن: " لا يجب أن يواجه موظفونا العموميون المجتهدون لهذا النوع من الترهيب فى شوارعنا".

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتى باتيل" إن كريس هو موظف حكومى ملتزم، كان يقوم بدوره فى التصدى لفيروس كورونا على المستوى الوطنى، ولديه شهرة واسعة، ويجب أن نوفر له الحماية".

وكان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعى مسيرة للمتظاهرين للإغلاق فى بريطانيا، توقفت أمام منزل البروفيسور ويتى وقاموا بسب كبير علماء الأوبئة فى بريطانيا من خلال مكبرات الصوت وتعرض بعضهم له.