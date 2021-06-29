رابط استمارة تقديم وظائف وزارة النفط العراقية 2021 oil.gov.iq وخطوات التسجيل

رابط استمارة تقديم وظائف وزارة النفط العراقية 2021 شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث مستمرة من قبل الكثير من الأشخاص داخل العراق للتعرف على تفاصيل التقديم على وظائف وزارة النفط العراقية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة النفط العراقية عن تواجد بعض الوظائف الشاغرة لخريجي كلية الهندسة، وهي الوظائف التي أتاحت الوزارة التسجيل للالتحاق بها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني التي قامت بتفعيله خلال الساعات الاخيرة، حيث نجد ان وظائف وزارة النفط دائما ما يبحث الكثير من الاشخاص عنها ويرغبون في الالتحاق بها لمًا تمثله من قيمة كبيرة، لذلك سوف نقوم بتسليط الضوء من خلال هذا المقال على الرابط المفعل الخاص بملء استمارة تقديم الوظائف الخاصة بوزارة النفط العراقية وخطوات التسجيل.

وظائف وزارة النفط العراقية 2021

يعتبر القطاع الحكومي التابع لوزارة النفط العراقية هو أكثر القطاعات ثراء في العراق، وذلك يرجع الى اهمية دولة العراق من حيث إنتاج البترول وكافة مشتقاته في جميع أنحاء العالم، وبناء على ذلك فنجد ان الكثير دائما يكون لديهم رغبة في العمل لوزارة النفط العراقية لما تقوم بتقديمه من رواتب كبيرة للموظفين، وقد أعلنت الوزارة رسميا خلال الساعات الاخيرة عن توافر بعض الوظائف الشاغرة بوزارة النفط العراقية للتسجيل بها الكترونيا من خلال الموقع الذي حددته وزارة النفط، حيث يتم التسجيل فقط من خلال التخصص المطلوب من قبل الوزارة وهو تخصص خريجي كلية الهندسة في العراق.

رابط استمارة التقديم وظائف وزارة النفط العراقية 2021

رابط استمارة تقديم وظائف وزارة النفط قد أعلنت وزارة النفط العراقية رسميا عن تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في التسجيل الكترونيا لوظائف وزارة النفط العراقية، حيث يتم ملء هذه الاستمارة وإدخال كافة البيانات الخاصة بالتقديم للوظائف من قبل خريجي كلية الهندسة فقط، ويتم التقديم وملئ الاستمارة وإرسالها من خلال الرابط التالي.