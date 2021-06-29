نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان برقم المقعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان من الخدمات المتميزة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم العمانية من أجل تيسير خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عمان عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الطلاب، وأعمال المراجعة النهائية والتقييم، وأشارت الوزارة إلى أن فتح بوابة سلطنة عمان تسجيل الدخول موجه إلى الطلاب والطالبات بالإضافة إلى أولياء الأمور أيضًا، وسوف نُطلق لكم رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب سلطنة عمان.

نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان

أشارت وزارة التعليم العمانية أنها قامت بمجهود كبير أثناء العالم الدراسي الحالي للطلاب، واهتمت بمرحلة الاختبارات بدءً من الصف الخامس وحتى الصف العاشر غيرها من الصفوف التعليمية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل انتشار الفيروس المستجد.

كما أن الوزارة تسعى إلى أن يكون لها يد في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على الطلاب والطالبات والعمل على تطوير العملية التربوية والتعليمية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عن طريق بوابة عمان التعليمية وفق ما سنقدمه من خطوات:

البوابة التعليمية نتائج الطلاب عمان استعلام

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عمان من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع البوابة التعليمية دخول النظام.

ثم النقر على خيار دخول النظام، ويتعين على الطلاب إدخال البيانات المطلوبة.

تتمثل البيانات في اسم المستخدم وكلمة السر وذلك إن كان الطالب من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية المكتبية مثل جهاز الكمبيوتر.

بينما في حال الهاتف الذكي، فإن البيانات المطلوبة ستتمثل في رقم الجوال، أو التسجيل من خلال البطاقة الذكية.

رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب عمان

عند تسجيل الدخول إلى البوابة التعليمية سلطنة عمان سيتم اختيار الصف الدراسي المنتسب إليه الطالب، ويمكن التعرف على رقم المقعد أيضًا الذي يستخدم في الاستعلام عن النتائج بعمان 2021 للفصل الدراسي الثاني.

وقد أكدت وزارة التعليم العمانية أن الأيام القليلة القادمة تشهد إطلاق النتائج لجميع المراحل التعليمية والتي تظهر تباعًا بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات لهذا الفصل، موضحةً إمكانية تثبيت منصة البوابة التعليمية من خلال أجهزة الأندرويد والآيفون مجانًا من أجل الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية بعمان أو الثانوية.