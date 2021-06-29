موعد صرف دعم ريف reef و خطوات تسجيل العاطلين عن العمل 1442هـ

متى ينزل دعم ريف 1442هـ وما الموعد المحدد لصرف الدعم بعد التسجيل؟ سؤال يطرحه الكثيرون من مستفيدي الدعم المادي المُقدم من برنامج دعم ريف بالسعودية في إطار جهود الحكومة في تنمية القطاع الزراعي، و دعم صغار المزارعين لتحسين أنشطتهم الزراعية، من خلال تقديم الدعم المادي المباشر أو عبر مشاريع ومبادرات خاصة لبعض فئات المجتمع من المزارعين، لرفع مستوى معيشتهم و تحسين الأمن الغذائي وتعزيز كافة الانشطة الزراعية والعمل على تنميتها داخل المملكة.

برنامج ريف reef لدعم المزارعين العاطلين عن العمل 1442هـ

دعم ريف أو مايُسمى بدعم التنمية الريفية الزراعية، هو أحد البرامج الحكومية الذي وفرته وزارة الزراعة السعودية، من أجل تنمية القطاع الريفي و زيادة الكفاءة الإنتاجية داخل المملكة، عن طريق استغلال الموارد البشرية والمادية بكافة مدن المملكة في القطاع الزراعي، و من الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة السعودية قد أتاحت موقعًا الكترونيًّا للمستفيدين من برنامج الدعم للتسجيل فيه reef.gov.sa.

حيث أن الحكومة أتاحت لصغار المزارعين العاطلين عن العمل، إمكانية التسجيل في البرنامج تأكيدًا لرؤية المملكة 2030 وفقًا لشروط محددة أقرتها الحكومة السعودية، لابد من توافرها لمستفيدي الدعم.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي للعاطلين عن العمل

هناك عدة ضوابط لابد من توافرها في التسجيل في البرنامج بالنسبة للمزارعين العاطلين عن العمل، ومن هذه الشروط التي حددتها الوزارة مايلي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، واكبر من 21 عامًا.

يشترط أن يكون المُتقدم مقيم بإحدى المناطق الريفية، و موافقته على العمل في أى مهنة زراعية.

عدم استفادة المُتقدم من أى برنامج دعم مالي أو تمويلي آخر.

ألا يزيد دخله الشهري عن 6 آلاف ريال سعودي شهريًّا.

أن يستخرج وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في برنامج الدعم الريفي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل

يتمكن المستفيدون من التسجيل في برنامج الدعم الريفي، عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية للحصول على الدعم المادي، وهى كالآتي:

الولوج إلى منصة ريف الالكترونية.

الالكترونية. الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد، وادخال البيانات المطلوبة ( الاسم وكلمة السر ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ).

إعادة الدخول مرة أخرى بعد التسجيل برقم الهوية ورمز التحقق وكلمة السر.

الضغط على أيقونة التقديم واختيار الدعم المادي المناسب.

ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة وإدخال بيانات المشروع مع ضرورة الالتزام بإضافة صور للمستندات المطلوبة.

متى ينزل دعم ريف 1442هـ

سؤال يتم طرحه كثيرًا من قِبل المتقدمين لمعرفة موعد صرف دعم ريف، وذلك عقب الانتهاء من التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ومن هنا فقد أعلن الحساب الرسمي لبرنامج ريف على تويتر عبر تغريدة بأن الموعد المحدد لصرف الدعم المادي يكون كل أول شهر ميلادي ( من اليوم الأول حتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي )، وفي حالة عدم وجود أى معوقات للدعم سيتم إعلان المستفيد بقبول طلبه بعد 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

رقم موحد للاستفسار عن دعم ريف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، إنه في حالة وجود أى استفسار أو في حالة مواجهة أى صعوبة في التقديم، عليك التواصل من خلال الرقم الموحد 19930 خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

ويمكنك أيضًا التواصل الكترونيًّا عبر الحساب الخاص الرسمي لبرنامج ريف على تويتر في مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.