وزير الكهرباء العراقى يقدم استقالته

جدة - نرمين السيد - وأكدت القناة أن حنتوش قدم استقالته إلى رئيس الحكومة الذى لم يرد على قبولها أو رفضها حتى الآن بسبب سفره إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
ومؤخرا دعا زعيم "التيار الصدرى" مقتدى الصدر، إلى إقالة وزير الكهرباء لـ"عدم قدرته على حل المشاكل الحالية التى يعانى منها الشعب".
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