الاستعلام عن الإسكان برقم السجل من خلال موقع وزارة الإسكان السعودي

الاستعلام عن الإسكان برقم السجل ، حيث يعد البحث عن الإسكان في المملكة العربية السعودية برقم الهوية من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة. وتُمكن هذه الخدمة المستفيدين من مراجعة طلبات الإسكان السابقة المقدمة إلى الوزارة. حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات الأخرى ، مما يقلل من الطاقة ويوفر الوقت للعديد من المستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن خطة الوزارة عبارة عن خطة إسكان تم إطلاقها عام 2017، وتم توزيع 280 ألف منتج سكني على جميع مواطني المملكة. وتم إطلاقه لزيادة نسبة ملكية التمليك في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 70 ٪ بحلول عام 2030، وتقتصر خدمة وزارة الإسكان السعودية في توفير الوحدات السكنية والشقق على المواطنين السعوديين فقط.

الاستعلام عن الإسكان من خلال رقم الهوية

يمكن للسعوديين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدة سكنية جديدة أو منزل أو شق، التحقق من حالة هذه الوحدات السكنية ومواعيد تسليمها والبيانات المتعلقة بها من خلال موقع الإسكان التابع لوزارة الإسكان السعودية وذلك باتّباع الخطوات الآتية :

تسجيل الدخول الي موقع سكني

أو يتثني لك الاختيار تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بالكبس على ايقونة مستفيد، ثمَّ الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالعميل.

قم بالكبس على التالي واتباع التعليمات وكتابة البيانات ومعلومات التسجيل بدقة فائقة

الاستعلام عن الإسكان برقم السجل

يمكن للعملاء الراغبين في تمليك الشقق والوحدات السكنية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول الي موقع سكني.

أو التسجيل للدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني.

انتقل الي خدماتنا عامة، والضغط على خدمة الاستعلام عن الإسكان

الآن ينقلك المتصفح إلى الصفحة بها البيانات الخاصة بالسجل المدني لإتمام الاستعلام عن الإسكان.

كتابة رقم السجل في الخانة المخصصة، إدخال كلمة المرور

الضغط على أيقونة الاستعلام، ستظهر أمامك جميع البيانات التي تريد الحصول عليها.

وقد أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ممثلة بمسؤولي مخطط سكني، عن ظهور دفعة جديدة من أسماء المستفيدين من مخطط سكني في مختلف أنحاء المملكة، مبينة أنه يمكنهم الدخول إلى موقع برنامج سكني عبر شبكة الإنترنت والبحث عن الاسم من خلال استخدم رقم السجل للاستعلام، أو استخدم رقم الهوية للتحقق.