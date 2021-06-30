فرصة لعملاء نفاذ دعم لتمويل السيارات يصل إلى 2400 ريال من خلال النقل الموجه

في إطار ما تنتهجه المملكة من مساعدة المواطنين في ظل الظروف التي تجتاح العالم من جائحة كورونا وتداعياتها حيث دعا بنك التنمية الاجتماعية عملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات للاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه والحصول على دعم مالي يصل إلى 2400 ريال، وقدم صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هدف الدعم للراغبين في الحصول على الدعم، وقال البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لعملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات، يمكنكم الاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي يقدم دعمًا ماليًّا يصل إلى (2400 ريال).

برنامج

نفاذ وخدمة المواطنين

يعد برنامج نفاذ من أكثر البرامج التي يبحث عنها المستفيد، وذلك باعتبار إنه منتج تمويلي علماً بإنه موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، وتعتبر تنمية الموارد البشرية السعودية من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، من هنا انطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -لاتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى توطين الوظائف، تهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى تشجيع ومساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين، والاستفادة من خدماتهم وإمكاناتهم من خلال تجهيزهم والعمل على تطوير مهاراتهم، وقد أعطى القائمون على السياسة الاقتصادية في المملكة الأولوية القصوى لهذه المسألة، وعملوا على خلق وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية لضمان أكبر قدر من الفائدة للجهات الخاصة وللأفراد، كماً ونوعاً، ودعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق جاء إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) كمشروع طموح يضمن الاستثمار الناجح في مواردنا البشرية وتغذية القطاع الخاص بهم.

أهداف

المنتج:

تعمل المملكة على مساعدة من يعملون فى العمل الحر وكذلك تحقيق عدة اهداف ومنها:

تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن. فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد. رفع جودة حياة المواطن السعودي. دخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. الحد من الائتمان غير الرسمي. خفض نسبة البطالة.

الفئة

المستهدفة من البرنامج :

يستحق بعض الفئات للمساعدة والمستهدفة من تمويل البرنامج والفئات المستهدفة كالتالي:

موظفون براتب 14 آلاف وأقل.

العاطلون عن العمل.

الغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

مسارات

تمويل

مهن

العمل

الحر

:

يتم دعم عدة مهن سوف تتمكن من الحصول على الدعم حيث يعملون في مهن مختلفة ولديهم مهارات ومعرفة متخصصة فى مجالات عملهم مما يفرض على البرنامج تمويلهم ومساعدتهم وهم كالتالي: