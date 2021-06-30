المركزي السعودي وأبرز مزايا البنوك الرقمية وتقديم منتجات وخدمات تنافسية

حيث يقدم البنك المركزي السعودي مزايا البنوك الرقمية وتقديم منتجات وخدمات تنافسية تعمل على تحقيق العديد من الأهداف، ومن أهم هذه الأهداف وهي: تلبية كافة الاحتياجات المالية التي يرغب بها الشخص المستفيد أو القطاعات غير المخدومة في السوق، ومن الجدير بالذكر إنه سلط البنك المركزي السعودي (ساما) الضوء على مزايا البنوك الرقمية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

منتجات وخدمات تنافسية:

وقد ذكر للبنك المركزي السعودي على صفحته الرسمية من خلال موقع تويتر أن البنوك الرقمية تشهد تقدم منتجات، بالإضافة إلى خدمات عدة تعد تنافسية يمكن الاستفادة منها، وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال التي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية، وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أكد مؤخراً على أن الموافقة على منح الترخيص لبنكيين رقميين في المملكة العربية السعودية تجسد الحرص على مواكبة التطور المتسارع في “التقنية المالية”.

مواكبة آخر التطورات في البنوك الرقمية:

ومن الجدير بالذكر فقد وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء الماضي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس، وذلك وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، حيث أضاف ساما أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

البنوك الرقمية تركز على المدى القصير والمتوسط في قطاع الأفراد والمنشات الصغيرة والمتوسطة:

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي أوضح أن البنوك الرقمية قادرة على تركيز على المدى القصير والمتوسط، وذلك فيما يتعلق بقطاع الأفراد ومختلف المنشآت سواء الصغيرة والمتوسطة، كما تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.