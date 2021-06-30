موريتانيا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، ليصل بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 20 ألفا و746 حالة إصابة.

وذكرت الصحة الموريتانية، فى بيان، أن إجمالى الوفيات فى البلاد جراء الإصابة بالفيروس التاجى وصل إلى 487 حالة وفاة، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 19 ألفا و756 حالة.

وفى السياق ذاته، أطلقت موريتانيا حملة واسعة لتطعيم 120 ألف مواطن خلال 3 أيام ضد فيروس كورونا.. من خلال حملات إعلامية لإقناع المواطنين بأخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد أعلنت تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى أعداد الإصابات فى البلاد إلى 20 ألفا و253 حالة.

وذكرت الصحة الموريتانية - فى بيان - أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس؛ ليصل إجمالى حالات الوفيات إلى 478 حالة، بينما تعافت 32 حالة لترتفع حالات الشفاء إلى 19 ألفا و303 حالات.

(وكالات)

