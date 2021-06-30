جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قالت الدفاع الألمانية عبر "تويتر": "بعد 20 عاما، غادر آخر جنود الجيش الألمانى أفغانستان الليلة، هو الآن فى طريقه إلى المنزل، هذه نهاية فصل تاريخى، جهد مكثف تحدانا وشكلنا".
وتعتبر ألمانيا ثانى أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة، ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة فى المهمة 1.100 جندى، من بين إجمالى مهمة الناتو البالغ قوامها نحو 10 آلاف جندى.
وكان من المقرر انسحاب القوات الألمانية بحلول منتصف أغسطس المقبل، إلا أنها سارعت فى تنفيذ عملية الانسحاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء مهمة استمرت 20 عامًا.. انسحاب آخر جندى ألمانى من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.