الاتحاد الأوروبى: تطعيم نحو 41% من البالغين ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قالت فون دير لاين أثناء منتدى بروكسل الاقتصادى اليوم الثلاثاء: "لقد تم تطعيم 41% (من السكان) بالكامل"، مضيفة أن أكثر من 60% من مواطنى الاتحاد تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح الواقى من الفيروس.

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