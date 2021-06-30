هُنا طريقة الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة أونلاين

الاستعلام عن عامل وافد، تعد استفسارات العمالة الوافدة من مكتب العمل من أهم استفسارات المقيمين والأجانب في المملكة، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استفسارات العمالة الوافدة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، والتي تغطي مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة أو الأشخاص المصرح لهم من قبل صاحب العمل.

الاستعلام عن عامل وافد

من خلال هذه المقالة، سنتعلم معًا كيفية الاستعلام عن العمال الوافدين لراحة أصحاب العمل والعمال، ولكن يجب النظر في صلاحية تصريح إقامة العامل، ويجب أن يكون تصريح المنشأة ساريًا وقانونيًا في نطاق الحاجة، من أجل الحصول بسهولة على خدمة الاستعلام للوافدين، يرجى اتباع الخطوات أدناه للاستعلام:

ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك بوابة الخدمة الإلكترونية الخاصة بالعمل، وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

من قائمة الاستفسارات الإلكترونية، حدد للاستعلام عن الموظفين الموفدين.

أدخل رقم إقامة العامل الأجنبي أو رقم هوية العامل السعودي، ثم اضغط على “بحث”.

سترى اسم العامل واسم المنشأة وبيانات جميع الموظفين.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد

بالإضافة إلى خدمة الاستفسار عن الموظفين الأجانب، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضًا العديد من خدمات الاستعلام الإلكتروني لتسهيل حصول المستخدمين على معلومات حول الموظفين سواء كانوا موظفين سعوديين أو موظفين أجانب، وأكدت الوزارة أن معظم خدمات الاستعلام الإلكتروني هذه هي خدمات يقدمها الموقع ولا يمكن العثور عليها في مكتب العمل.

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حدد قسم الخدمة الإلكترونية، وقم بتسجيل الدخول، ثم حدد المنشأة، أي حدد اسم المنشأة التي يوجد بها العامل.

اختر خدمة للإبلاغ عن غياب العامل.

سيظهر اسم العامل على الصفحة.

ابحث عن العامل الذي تريد تقديم تقرير تغيب، واستخدم رقم الإقامة أو حدودها ، ثم انقر فوق بحث

سيتم عرض بيانات الموظفين نيابة عنك ، اضغط على إرسال لتأكيد رغبتك في تقديم تقرير الغياب.

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك، أدخل الرمز في الحقل الفارغ أمامك، وانقر فوق إرسال.

ستفتح أمامك صفحة توضح أن عملية استخدام رقم إقامتك أو الحدود للاستعلام عن تقرير غياب قد اكتملت بنجاح.

استعلام عن تغيب وافد