إنقاذ 8 مهاجرين قبالة سواحل تونس
أنقذت قوات خفر السواحل التونسية امس، 8 مهاجرين غير شرعيين بالقرب من سواحل مدينة جربة جنوب شرق تونس، بحسب "واس".
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل تعطل القارب الخشبى الذى كانوا يستقلونه، مشيراً إلى أنه جرى تقديمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حقهم.
وفى السياق ذاته، أعلنت وحدات من الجيش وخفر السواحل التونسيين يوم الجمعه الماضية إنقاذ، 267 مهاجرًا غير شرعي شمال شرقي الكتف بمحافظة مدنين جنوب تونس.
وأفادت وزارة الدفاع الوطني التونسي في بيان لها، أن المهاجرين أفادوا أنهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة بليبيا، بنية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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