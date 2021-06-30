تردد قناة كرتون نتورك العربية CN Arabia الجديد 2021 على النايل سات

يبحث الكثيرين على تردد قناة كرتون نتورك الجديد على النايل سات، وتعتبر واحدة من أفضل القنوات في مشاهدة وعرض الكرتون بجودة عالية، ويحبها الكثير من الأشخاص، صغارا بل وحتى بعض الكبار، وتعرض العديد من البرامج والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الجميع، تابع معنا لتتعرف على تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2021 على النايل سات، وسيتم إغلاق القناة على التردد القديم 27 إبريل القادم.

تردد قناة كرتون نتورك CN Arabia الجديد 2021

ويريد الكثير من الأشخاص التعرف على التردد الجديد لكارتون نتورك بعد إغلاق القناة على التردد القديم، ويمكنك إضافة القناة من خلال التردد الآتي على النايل سات.

وتعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أشهر قنوات الكرتون على الإطلاق، والتي تعمل على مدار 24 ساعة على مدار اليوم، وتعرض العديد من البرامج والمسلسلات المشهورة في الوطن العربي والعالم عموما، حيث تعرض مسلسل وقت المغامرات وعالم غامبول المدهش وبن تن، والعديد والعديد من مسلسلات الرسوم المتحركة المحبوبة، وسنتابع معكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، فتابع معنا.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

التردد على القمر الصناعي نايل ساتطريقة تنزيل تردد قناة كرتون نتورك

ويمكنك إضافة تردد أي قناة على الريسيفر الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر الإعدادات في الريموت Settings.

ستظهر لك قائمة الإعدادات اختر تركيب.

بعدها قم بإدخال كلمة السر وهي 0000 في معظم الريسيفرات.

ستظهر لك قائمة الأقمار الصناعية اختر القمر نايل سات.

ستظهر لك قائمة الترددات اضغط على زر إضافة الموضح عندك.

قم بإدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ثم اضغط على بحث.

وهكذا تكون قد استطعت إضافة جميع القنوات الموجودة في التردد على الريسيفر الخاص بك، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدتها، والطريقة تعمل على جميع الريسيفرات بإذن الله.

مسلسلات كرتون نتورك 2021

وتقدم قناة كرتون نتورك بالعربية العديد من مسلسلات الكرتون التي يعشقها الصغار بل وحتى الكبار، وتعرض القناة هذه المسلسلات على مدار الساعة، ومن هذه المسلسلات الآتي:

بن 10: سر الأومتريكس.

عالم غامبول المدهش.

أبطال التايتنز انطلقوا.

ليغو نينجاغو: أبطال السبينجيتسو.

العم جدو.

ستيفن البطل.

العرض العادي.

وقت المغامرات.

سونيك بوم.

ساموراي جاك.

إد إدد وإدي.

فتيات القوة.

تردد قنوات الكرتون

كما إننا تحدثنا في العديد من المقالات السابقة عن تشكيلة من ترددات قنوات الكرتون التي زاد عليها البحث مؤخرا، فقد تحدثنا عن تردد قناة تنة ورنة على النايل سات، وأيضا تردد قناة ميكي كيدز 2021 الجديد، وتتميزهذه القنوات بأنها تقدم العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات التي يحبها الصغار، فتابعوا معنا.

هذا كان مقالنا عن تردد قناة كرتون نتروك بالعربية CN Arabia الجديد، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم لتتعرف على تردد قناة كراميش الجديد اضغط على الرابط تردد قناة كراميش الجديد 2021 بعد إغلاقه على التردد القديم، ويمكنك التعرف على تردد قناة بطوط الجديد من الرابط تردد قناة بطوط الجديد 2021 على النايل سات، دمتم في أمان الله.