الرئاسة الروسية: دعونا لا نفكر فى احتمال اشتباك نارى بين بلادنا ودول الناتو

جدة - نرمين السيد - ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مستعدًا لإعطاء أوامر بإطلاق النار على سفينة تابعة لحلف الناتو فى حالة تكرار حادث مدمرة "ديفيندر" البريطانية (التى اتهمتها روسيا بانتهاك مياهها قرب سواحل شبه جزيرة القرم، الأربعاء الماضى): قائلًا: "دعونا لا نتحدث عن هذه السيناريوهات، ذلك أن الأقوال تتحول إلى أفعال أحيانا، لذا فلا يجب التفكير ولا الحديث عن هذا الموضوع، ولكن يبدو لى أن علينا جميعا أن ندرك كمواطنين روس أن رئيسنا مستعد لعمل ما فى وسعه دفاعًا عن بلادنا إذا استدعت الضرورة"، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء.
وأضاف بيسكوف، أن موسكو تفهم جيدًا سبب وقوع الحادث مع المدمرة البريطانية، الذى وصفه بـ "الاستفزاز المدروس والمقصود".
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