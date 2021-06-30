متى يبدا تسجيل الجامعات 1443 في المملكة العربية السعودية

متى يبدا تسجيل الجامعات 1443 من المعلومات الأكثر أهمية الآن حيث يتساءل الكثير من المواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444 وذلك يتم بعد قيام الطلاب والطالبات بالإنتهاء من إمتحانات الثانوية العامة ومع إقتراب نتائج الإمتحانات تقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد التسجيل للعام الدراسي الجديد وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص للجامعات حيث يكون من السهل على الطالب تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ومن خلال هذا المقال سوف نذكر مواعيد تسجيل الجامعات ١٤٤٣ه‍.

متى يبدا تسجيل الجامعات 1443

تسجيل الجامعات للعام الدراسي الجديد وهو يعتبر من الأمور التي يبحث عنها الطلاب وبالأخص الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة حيث أن مواعيد التسجيل في الجامعات والدراسة بالمملكة لها جدول زمني محدد أما بالنسبة لمواعيد التسجيل في الجامعات لعام ١٤٤٣ه‍ فلقد بدأ في الثالث عشر من شهر يونيو لعام ٢٠٢١م أي (١٣ / ٦ /٢٠٢١).

مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية لعام ١٤٤٣

لكل جامعة موعد تسجيل يختلف عن الجامعة الأخرى ولذلك يجب على جميع الطلاب معرفة موعد التسجيل وذلك حتى لا يتعرض الطلاب لضياع موعد التسجيل في العام الدراسي الجديد وهذه المواعيد هي كما يلي:-

تاريخ موعد التسجيل في جامعة (الملك فهد للبترول والمعادن)، يبدأ تحديدًا في يوم الأحد الموافق الثالث من ذي القعدة (٣ /١١ /١٤٤٢) وينتهي يوم السبت الثامن من ذي القعدة (٨ /١١ /١٤٤٢).

موعد التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت في مختلف في الجامعات العامة السعودية الحكومية وكذلك الكليات التقنية سوف يكون يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من ذي القعدة (٢٤ /١١ /١٤٤٢) وسينتهي في يوم السبت الموافق الثلاثين من ذي القعدة (٣٠/ ١١ /١٤٤٢).

وهناك موعد محدد للتسجيل في بعض الجامعات الأخرى مثل جامعات: جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جامعة الملك سعود وكذلك جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة شقراء جامعة المجمعة. جامعة الأميرة نورة للفتيات.



فإنه سوف تكون بداية التسجيل بها في يوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من ذي القعدة (٢٥ /١١ /١٤٤٢) وينتهي التسجيل يوم الأحد أيضًا الموافق الأول من ذي الحجة (١ /١٢ /١٤٤٢).

موعد التسجيل في جامعة جازان سوف تكون بداية التسجيل من أول يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من ذي القعدة (٢٤ / ١١ /١٤٤٢) على أن التسجيل في اليوم التاسع والعشرين من ذي القعدة أيضًا (٢٩ /١١/ ١٤٤٢).

شروط التسجيل في الجامعات لعام ١٤٤٣ه‍

لقد قامت كل جامعة بوضع بعض الشروط والضوابط التي يجب على الطلاب الذين يريدون الالتحاق بها أن تتوافر فيه كافة الشروط وفي حالة عدم الإلتزام بهذه الشروط لن يتم القبول في الجامعة ولذلك قمنا بتوضيح الشروط و هي تشمل:-

لابد أن يكون الطالب الذي يقوم بالتسجيل في الجامعة حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

يجب أن لا يمر على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات.

يجب على الطالب أن يكون مستوفي جميع الشروط التي وضعتها الجامعة.

أن تكون حالته الصحية جيدة.

يجب أن يقوم الطالب بتقديم دليل القدرة حصوله على شهادة تصديق.

يجب على الطالب أن يقوم بإتمام الإختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلبها أنظمة القبول بالجامعة.

لا يسمح لطالب قد حصل على درجة البكالوريوس التسجيل في الجامعة.

لا يسمح لأي طالب قد سبق له الحصول على دبلوم التقديم في كليات التكنولوجيا.

يتم حظر قبول أي طالب قد سبق فصله لأسباب تأديبية من الجامعات الحكومية أو الخاصة .

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعات ١٤٤٣ هـ

تختلف الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعات حيث أن لكل جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية أوراق ومستندات مختلفة عن الأخرى ولذلك قمنا بعرض أهم الأوراق التي تطلبها الجامعات وهي:-

يجب إحضار شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

إحضار صورة الهوية الوطنية الخاصة بالطلاب السعوديين.

الأوراق التي تثبت أن الطالب لائق طبياً.

إحضار صورة الهوية الوطنية الخاصة بالأم لأبناء السعوديات.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم متى يبدا تسجيل الجامعات 1443 في المملكة العربية السعودية وذلك للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ه‍ / 1444 وقمنا أيضاً بذكر الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في الطالب وذكرنا أهم الأوراق التي يجب إحضارها عند التقديم في الجامعات.