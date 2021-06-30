طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa “تسجيل جديد” وشروط الضمان الجديدة

تسجيل الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa والذي يتابع المواطن السعودي من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة من المجتمع كيفية التسجيل فيها والقيمة النقدية التي يحصل عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونقوم بعرض طريقة تسجيل جديد للضمان للراغبين في الحصول على المعاش الشهري من الوزارة وأيضا سلم رواتب المستفيدين والشروط الجديدة التي يجب أن تنطبق على الراغبين في الحصول على خدمات الوزارة.

تحديثات جديدة على المستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتقوم وزارة الموارد البشرية بعد الاندماج مع وزارة التنمية الاجتماعية بالاهتمام بالعديد من الفئات من المواطنين، حيث يتم الاهتمام بالتوظيف وكذلك صرف رواتب للضعفاء والفقراء، الذين ليس لهم مصدر للدخل أو يكون الدخل الشهري لهم لا يكفي النفقات الشهرية، كما تقوم الوزارة بمساعدة المعاقين والمطلقات من خلال منظومة التأهيل الشامل، والتي تشمل فئات عديدة من الأيتام والمطلقات والمهجورات والشيوخ الذين لا يقدروا على العمل، وقد اندمجت الوزارتين ليتم شمول خدماتهما لتشمل كافة تلك الفئات من محتاجي الدعم في الوطن.

سلم الضمان الاجتماعي

هو الدعم الذي يقدم للمستفيدين حسب الراتب الشهري لهم أو عدمه، كما يعتمد وضع قانون سلم الضمان على عدد أفراد الأسرة للمتقدمين للوزارة من أرباب الاسر، رجال أو نساء، ويكون الدعم الشهري الذي يقوم بالحصول عليه حسب دخله وحدة إذا كان لا أحد من أفراد أسرة يعمل وله راتب أو يتم احتساب مجموع دخل الاسرة ليتم قياسه بالحد الأدنى من الاستحقاق والكفاف، ويكون على الفرد العامل أن يثبت الاستقلالية في الحياة والسكن حتى لا يتم احتسابه ضمن دخل الاسرة.

تحديث الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة ابتداء من 20 نوفمبر 2020 بمراجعة جميع المستفيدين لديها من رواتب ودعم الضمان، وكذلك التأهيل الشامل ومقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك لحصر الفئات المستحقة والأكثر استحقاقا، كما يتم مراجعة المستفيدين للتأكد من استمرار الحاجة لصرف دعم الوزارة لهم، حيث يكون تلك الفلترة ليتم وصول الدعم فقط للمستحقين من الفئات الفقيرة من المجتمع والمستحقة للزكاة، وكان هدف الوزارة من التحديث كالتالي:

ضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط.

يتم ضمان حد أدنى للاستحقاق، سواء لمن لديهم دخل أو من ليس لديهم.

يكون هدف البرنامج هو تحقيق الاستقلال المادي.

يهدف أيضا لتحويل المستفيد إلى فرد منتج بالمجتمع وليس مستهلك فقط من خلال توفير فرص للعمل وقروض الضمان للمشاريع الصغيرة.

يتم توفير البرامج التدريبية والتأهيلية للمستفيدين.

يكون من حق جميع المتقدمين الحصول على الدعم، سواء المادي أو التأهيلي أو توفير فرصة للعمل لهم (وظائف – قرض صغير).

شروط الضمان الاجتماعي حالات إيقاف الدعم يجب أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية. يكون المتقدم من معدومي الدخل أو الدخل الضئيل الذي لا يكفي الكفاف، كما في سلم الرواتب يجب ألا يكون من أصحاب الأملاك أو رواتب من جهات حكومية أخرى. يتم تقديم الإثباتات على المعلومات التي يقدمها. في حال تغيرت ظروف المستفيد أو انتفى شرط من شروط الاستحقاق. في حال تغيير أحد بيانات المواطن عمدا. ويكون التحديث للبيانات واجبا وفي حال لم يتم التحديث يتوقف الدعم له. إذا توفى المستفيد أو تنازل عن المعاش. .ويكون على كل من يرغب في الحصول على الدعم أن يقوم باتباع الشروط الخاصة بالوزارة.

يتم الدخول المباشر على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم المواطن باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. يتم اختيار وزارة التنمية الاجتماعية. يتم التسجيل بالرقم المدني. يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل جميع البيانات.

طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي “تسجيل جديد”