إصابة عشرات الفلسطينيين بعد إطلاق الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلى القنابل المسيلة للدموع، فضلا عن إطلاق الرصاص المطاطى على عشرات الفلسطينيين، ما أصاب عددا كبيرا منهم بالاختناق، خلال الفعاليات الاحتجاجية على جبل صبيح فى بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شابين فلسطينيين أصيبا إثر سقوطهما عقب استهداف قوات الاحتلال فعاليات الاحتجاج، فيما أصيب آخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وأصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد اعتقل 5 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث اقتحم جيش الاحتلال البلدة القديمة، واعتقل الأخوين عبدالفتاح وعنان الفاخورى وعمهما صائب الفاخورى، من باب حطة عقب مداهمة منزل العائلة وتف

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