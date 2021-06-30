الصحة العالمية: الصين نجحت فى القضاء على مرض خطير استمر 70 عاما

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية: "نهنئ الشعب الصينى على خلو البلاد من الملاريا"، متابعا: "الصين تنضم إلى عدد متزايد من الدول التى تظهر أن مستقبلًا خالياً من الملاريا هو هدف من الممكن تحقيقه".

وذكرت الصحة العالمية، فى بيان لها: "بعد جهود استمرت 70 عاما حصلت الصين من منظمة الصحة العالمية على شهادة تؤكد أنها خالية من الملاريا، الأمر الذى يعد مأثرة رائعة لبلاد أبلغت سنويا فى الأربعينيات من القرن الـ20 بتسجيل 30 ألف إصابة بهذا المرض".

جدير بالذكر، أن مرض الملاريا أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص فى عام 2019، غالبيتهم فى إفريقيا.