الحر يقتل 34 شخصا فى كندا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الكندية، فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم فى غالبية هذه الوفيات".
جدير بالذكر، أن الحكومة الكندية توقعت وصول ما يزيد على 50 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى البلاد نهاية هذا الأسبوع، وهو ما يسهل تلقيح ثلاثة أرباع المواطنين فوق سن 12 عامًا.
وقال الجنرال كريستا برودى، القائد العسكرى الذى يدير الخدمات اللوجستية الوطنية لتوصيل اللقاح لوكالة الصحة العامة الكندية إن شركة فايزر بيونتيك سترسل أكثر من 2.4 مليون جرعة هذا الأسبوع ومودرنا سترسل حوالى 1.4 مليون جرعة.
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