نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٢ للمعلمين والمعلمات ..أسماء حركة النقل الخارجي نظام نور

نتائج حركة النقل الخارجي 1442، من المقرر أن تعلن وزارة التعليم السعودية يوم الخميس الموافق 21 من شهر ذي القعدة عن نتائج حركة النقل الخارجي للعام 1442 للمعلمين والمعلمات الذين تقدموا تسجيل رغباتهم للنقل في نظام فارس، وسيتم إعلان نتائج حركة النقل وأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين عبر موقع نظام نور وتطبيق توكلنا.

حركة النقل الخارجي 1442

وتسود حالة من الترقب والانتظار لدى المعلمين والمعلمات، بعد أن تقدموا بطلب النقل في المواعيد التي حددتها الوزارة، وكانت قد أكدت الوزارة أن طلبات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين على الحركة لعام 1442-1443، تنتهي بإعلان نتائج حركة النقل، حيث سيتم تطبيق كافة الأنظمة واللوائح ضد من يتجاوز الصلاحيات، ويخالف سياسات أمن المعلومات، كما حذرت الوزارة أنها في حالة وجود بيانات مسجلة غير صحيحة، ستقوم بإلغاء عملية النقل، بعد تنفيذ كافة الإجراءات النظامية في هذه الحالات.

نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أتاحت تسجيل رغبات النقل الخارجي والداخلي في نفس الوقت على موقع نظام فارس الجديد، حيث استمر تسجيل الرغبات حتى اليوم الثاني من شهر ذو القعدة الحالي، وتمكن جميع المعلمين والمعلمات من إدخال رغباتهم بحد أقصى عشرون رغبة، فيما يمكن لهم الاكتفاء بتسجيل رغبة واحدة فقط، كما سبق وأعلنت التعليم عن ضوابط حركة النقل الخارجي الجديدة، ومنها تحديد عدد أيام الغياب بعذر وبغير عذر لما يحدده نظام نور، عدم تغيير الرغبة الأولى المعتمدة في سنة التقديم في النقل الخارجي، في حين أن التعديل في بقية الرغبات سواء بالحذف أو الإضافة لايغير في سنة التقديم، وغيرها من الضوابط والآلية التي اعتمدتها وزارة التعليم للراغبين في النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1442

وسيتمكن كافة المعلمين والمعلمات في جميع الإدارات التعليمية، من الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي عبر حساب المعلم في نظام نور المركزي، باتباع الخطوات التالية: