موقع نتائج المراسلة 2021 برقم التسجيل.. نتائج امتحان إثبات المستوى الجزائر

نتائج المراسلة 2021 ، أو نتائج امتحان إثبات المستوى ، هو ما يبحث عنه الجميع الآن ويود الوصول إليه جميع أولياء التلاميذ في الجزائر، وسوف يتم الكشف عن نتائج المراسلة 2021 بجميع الولايات الجزائرية بشكل تدريجي عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، وتم بالفعل إعلان نتائج إثبات المستوى في ولاية إدرار وتيزي وزو وتبسة وورقلة خلال الفترة الماضية وتحديداً الأسبوع الأخير من شهر يونيو الحالي.

نتائج المراسلة 2021

نتائج إثبات المستوى المراسلة 2021 ، كما هو معلوم، ستعمل وزارة التربية الوطنية الجزائرية بنشر نتائج المراسلة 2021 في الولايات المتبقية والتي لم يتم إعلان نتائج إثبات المستوى بها، وتسري الآن عمليات التصحيح ورصد كافة النقاط للتلاميذ من اجل أن يحصل كل طالب وطالبة على نتائجهم، ومن خلال متابعتنا المستمرة وحرصاً منا على تلبية رغبتكم في الحصول على نتائج المراسلة 2021 بالجزائر، سنرفق لكم جميع الروابط التي يُمكنكم من خلالها استخراج نتائج إثبات المستوى “نتائج المراسلة 2021 عن بعد”.

والآن يُمكن لجميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات الحصول على نتائج امتحان المراسلة 2021 من خلال الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ONEFD، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في الحصول على نتائج امتحان إثبات المستوى، والتي تتمثل في التالي: الدخول عبر الرابط الموحد “نتائج المراسلة 2021” – اختيار الولاية أو المركز – اختيار أيقونة النتيجة.

إعلان نتائج المراسلة على الرابط التالي في حالة استخدام جهاز الكمبيوتر: http://inscriptic.onefd.edu.dz/matricule.php، وإذا كنت تستخدم الهاتف يرجى الدخول إلى الرابط التالي:http://inscriptic.onefd.edu.dz/matricule.php، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص إعلان نتائج المراسلة 2021 بجميع ولايات الجزائر، حيث ذكرنا، أن وزارة التربية الوطنية تُعلن عن نتائج إثبات المستوى تدريجياً.

رابط موقع نتائج المراسلة 2021 – إثبات المستوى