رسميا.. الأمم المتحدة تطلق صندوق يونيتلايف لمواجهة سوء التغذية فى العالم

جدة - نرمين السيد - أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، رسميا، صندوقها الاستئمانى والذى يحمل اسم "يونيتلايف"، ويهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن، كما يهدف إلى معالجة قضية الأمن الغذائى حول العالم





جاء ذلك، على هامش "منتدى المساواة بين الأجيال" الذى ترأسته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافته حكومتا فرنسا والمكسيك. وأٌنشئ صندوق "يونيتلايف" بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وديوان ولى عهد أبوظبى والحكومة الفرنسية. وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتقديم 2.5 مليون دولار منحة لدعم برامج الصندوق، فيما أعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمى، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولى، فى كلمتها أمام المنتدى دعم بلادها لصندوق "يونيتلايف" والجهود المبذولة لحماية ملايين الأطفال من المعرضين لسوء التغذية المزمن حول العالم.

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