حجز موعد تطعيم الكويت وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة الكويتية للحصول على لقاح كورونا

حجز موعد تطعيم الكويت، في ظل حرص وزارة الصحة الكويتية على حماية كافة الأشخاص في جميع أنحاء دولة الكويت من خلال أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا المنتشر بشكل كبير في العالم كله والذي تسبب في الفترة الأخيرة في فقدان الملايين من الأشخاص وإصابة الملايين الأخرين عبر العالم كله، فتحرص الوزارة بشكل كبير على حث المواطنين من أجل حجز موعد تطعيم الكويت الذي يعمل على تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى حد كبير، وفي الساعات القليلة الماضية تشتعل محركات البحث في العديد من المحافظات المختلفة في الكويت من أجل الاستعلام عن الخطوات اللازمة لحجز موعد من أجل أخذ التطعيم الخاص بلقاح فيروس كورونا 2021.

حجز موعد تطعيم الكويت

في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم كله من انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم والتي من ضمنها دولة الكويت فيزداد عدد الأشخاص الذين يبحثون عبر العديد من محركات البحث المختلفة من أجل الاستعلام عن حجز موعد تطعيم فيروس كورونا وعن خطوات التسجيل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى أو الخروج من المنزل، وبعدما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن توفر المصل الخاص بفيروس كورونا والذي يعمل على تقليل الأخطار والأعراض التي قد تسببها الإصابة بالفيروس لأي شخص، وقامت وزارة الصحة الكويتية بالإعلان عن قبول طلبات التسجيل الخاصة بحجز موعد الحصول على اللقاح وقامت الوزارة باستبعاد بعض الفئات من التطعيم ومنهم:

الأشخاص من هم أصغر من 18 عام. الأشخاص الذين تلقوا أي لقاح في خلال الشهر الماضي. النساء الحوامل. من يعانون من أمراض الحساسية وأي أمراض معدية.

أولًا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة الكويتية على الإنترنت.

ثانيًا: الضغط على الخدمات الإلكترونية داخل الموقع.

ثالثًا: اختيار الخدمة الخاصة بحجز موعد تطعيم الكويت ضد فيروس كورونا COVID-19.

رابعًا: إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن والرقم التسلسلي الخاص بالبطاقة.

خامسًا: الضغط على زر الإرسال.

رابط وخطوات حجز موعد تطعيم الكويت

ولا يعني الحصول على المصل أنك الشخص محصن من الإصابة بفيروس كورونا ولكن عليه الحفاظ على نفسه وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية نفسه.