العفو عن سجناء الحق العام في السعودية شروطه وطلب التقديم للحصول على العفو السعودي الجديد 1442

العفو عن سجناء الحق العام في السعودية، هو ما تم تدشينه من قبل مجموعة من أهالي السجناء وذويهم علي شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث صدر أمر من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسرعة تنفيذ العفو الملكي السعودي الجديد وأمر مديرية السجون السعودية بالإسراع في تنفيذ ذلك القرار، وسوف نستعرض لكم كل تفاصيل العفو السعودي الجديد 2021 عن سجناء الحق العام، وشروط العفو وقواعده، والقضايا التي شملها العفو، وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو فتابعونا عبر السطور القادمة.

العفو عن سجناء الحق العام

يطالب جميع المواطنين السعوديين بالمملكة عن العفو عن سجناء الحق العام، فهؤلاء السجناء الذين ارتكبوا جرائم تتنافي مع القوانين والأنظمة الموضوعة من حكومة المملكة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، حيث يصدر كل عام من شهر رمضان المبارك عفواً ملكي عن سجناء الحق العام من سمو الملك سلمان بن عبد آل سعود حفظه الله ورعاه.

العفو الملكي السعودي 1442

يتيح الملك سلمان بن عبد العزيز العفو الملكي للسجناء في رمضان من كل عام، حيث يشمل ذلك العفو على شروط وضوابط وتفاصيل وضعتها الحكومة السعودية، ومن المتعارف عليه أن العفو لا يشمل كل سجناء الحق العام ولكن يشمل مجموعة محددة من القضايا والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

ما هي القضايا المشمولة بالعفو الملكي 1442

تتعدد وتختلف القضايا التي شملها العفو الملكي السعودي لعام 1442 وهى كالآتي :

قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

القضايا الغير كبيرة، والقات، وقضايا النشل والاحتيال.

قضايا الشيكات بدون رصيد، وقضايا القتل شبه العمد.

قضايا مخالفة أحكام نظام السوق المالية ومراقبة البنوك.

القضايا الغير أخلاقية وقضايا الشرف، وقضايا المخالفات الشرعية للرقاة.

قضايا حيازة الأسلحة والذخائر، وقضايا مخالفة أنظمة الغش التجاري.

قضايا التستر، وعقوق الوالدين، والمسكرات.

قضايا نقل مخالفي أنظمة الإقامة وإيواؤهم، وقضايا نشر المعلومات السرية والوثائق.

كل من كان مسجوناً في تلك القضايا يشمل بالعفو الملكي السعودي الجديد 2021م

شروط العفو عن سجناء الحق العام في السعودية

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع إدارة السجون السعودية عدة شروط لابد من توافرها في السجين الطالب للعفو ومن أبرز تلك الشروط الآتي:

يشترط أن يكون السجين الطالب للعفو ملتزماً بالإجراءات والضوابط المفروضة في السجن طوال فترة سجنه.

أن يكون السجين حسن السيرة داخل السجون في فترة قضاء العقوبة.

لابد من قضاء نصف مدة العقوبة.

يشترط أن يلتزم السجين بالضوابط والشروط التي تضعها الجهات الحكومية بعد الإفراج عنه.

يجب أن يلتزم السجين بالسلوك الحسن بعد الإفراج عنه، وأن يعد العزم على عدم ارتكاب اي جرائم اخري.

يشمل العفو عن أصحاب القضايا البسيطة فقط.

يشمل العفو الملكي المتورطين بقضايا حوادث السير المختلفة، بشرط عدم ثبوت تعاطي المخدرات أثناء ارتكاب الحادث، أو عدم التعمد.

يشمل العفو الملكي كل المتورطين بقضايا المعاملات البنكية، ولكن بعد قضاء نصف المدة المحددة.

يشمل العفو الملكي الجديد المتورطين بقضايا المخدرات، حيث يُعفى المتورط بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات للمرة الأولى إذا كان قد قضى نصف عقوبته.

يشمل العفو الملكي المتورط بقضايا الشيك بدون رصيد إذا تم اسقاط الحق الخاص عنه.

يشمل العفو الملكي كل من تورط بقصايا عقوق الوالدين.

كذلك يشمل العفو القضايا الغير أخلاقية مهما بلغت مدة قضاء السجن.

يشمل العفو المحكوم عليهم بقضايا السرقات، بشرط انقضاء ربع مدة سجنه في السجن.

يشمل العفو جميع المتورطين في الجرائم المعلوماتية إذا قضي السجين ربع المدة المفروضة في السجن.

يشمل العفو جميع المتورطين بقضايا القتل شبه العمد، ولكن بشرط قضاء نصف مدة الحكم.

يشمل العفو كل من قل عمره عن 18 عامًا ، وكل من زاد عمره عن 60 عاماً.

طريقة تقديم طلب للحصول على العفو السعودي الجديد 1442

قواعد قضايا المشمولين بالعفو الملكي الجديد 1442

وضعت حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية خدمة إلكترونية تتيح من خلالها للمواطنين تقديم طلب الحصول على العفو الملكي من قبل أسر سجناء الحق العام وذويهم، ويتم التقديم إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي منصة أبشر الإلكترونية

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بطلب العفو الملكي.

الضغط على أيقونة ” تقديم طلب العفو إلى إدارة السجن العام”.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من صحت البيانات، ثم يتم إرسال رسالة نصية من مصلحة السجون إلي الشخص المتقدم بالطلب.

الاستعلام عن إسماء المشمولين بالعفو السعودي الجديد

وضعت مصلحة السجون موقع إلكتروني أنشأته الحكومة السعودي ليصبح متاحًا في متناول جميع المواطنين الباحثين عن إذا كان اسم السجين مشمول بالعفو أم لا وذلك حفاظاً على بيانات ومعلومات السجين من نشر اسمه في العلن، ويمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع المديرية العامة للسجون.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن معاملة سجين.

ثم اختيار نوع المعاملة المطلوبة.

بعد الانتهاء سيتم إظهار جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسجين، وسوف يتم التعرف إذا كان السجين مشمول بالعفو الملكي الجديد أم لا.