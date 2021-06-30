كيف تقدم للحصول على تنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الاعدادية٢٠٢١م 

للحصول على تنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الاعدادية بعد ظهور نتائج الاعدادية في جميع المحافظات وذلك لرغبة عدد كبير من الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض العسكرية لهذا سوف يتم سرد بيان بالمجموع الذي يتطلب الحصول علية للتقدم في عملية تنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية من خلال مكتب التنسيق .

حيث أصبحت مدارس التمريض العسكري من أهم أهداف أغلبية الطلاب وذلك بعد إجتياز الشهادة الإعدادية رغباً منهم في ضمان وظيفة مستقبلية.

بما أنة توجد العديد من مدارس التمريض العسكري التابعة للقوات المسلحة في جميع محافظات مصر.

كما أن جميع من حصلوا على الشهادة الاعدادية ينتظروا هذا التنسيق للعام الجاري للالتحاق بمدارس التمريض العسكري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

بما أن الجميع يطلع على الشروط التي وضعتها القوات المسلحة للقبول في مدارس التمريض والأوراق اللازمة للتقديم لسرعة التقديم.

بعد تحديد موعد بدء تلقي الملفات وقد تقرر علي أنة سوف يكون مجموع درجات التنسيق لكل المحافظات في نفس التوقيت.

تستقبل الطلاب الحاصلين علي المجاميع كالاتي:-

– طلاب محافظة القاهرة مائتان وعشرون درجة.



– طلاب محافظة الإسكندرية مائتان وخمسة عشرة درجة.

– طلاب محافظة الجيزة مائتان درجة.

– طلاب محافظة كفر الشيخ مائتان وعشرون درجة.

– طلاب محافظة الدقهلية مائتان اربعة وأربعون درجة.

– طلاب محافظة المنيا مائتان وأثنى عشرة درجة.

– طلاب محافظة الغربية مائتان وأربع وثلاثون ونصف درجة.

– طلاب محافظة الوادي الجديد مائتان وعشرون درجة.

– طلاب محافظة الأقصر مائه خمسة وتسعون درجة.

– طلاب محافظة أسوان مائتان وخمسة درجة.

– طلاب محافظة المنوفية مائتان وعشرون درجة.

– طلاب محافظة بني سويف مائتان وخمسة عشرة درجة.

– طلاب محافظة جنوب سيناء مائتان خمسة وعشرون درجة.

– طلاب محافظة الشرقية مائتان خمسة وعشرون درجة.

– طلاب محافظة دمياط مائتان درجة.

– طلاب محافظة الفيوم مائتان وخمسة عشرة درجة.

– طلاب محافظة أسيوط مائتان وعشرون درجة.

– طلاب محافظة مرسى مطروح مائتان وخمسة درجة.

ثم يلي ذلك كيفية وشروط التقدم علي حسب الشروط التي يضعها المختبر لاجتياز الإختبارات النهائية.