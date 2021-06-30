سعر سيارة ميني كوبر 2022/2021 في السعودية من المعلومات التي يحب أن يتعرف عليها عشاق السيارات حيث إن سيارة ميني كوبر تصدر العديد من الموديلات بشكل دوري، وتعتبر من السيارات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تنتشر في الخليج العربي بأكمله، وسوف نتعرف على سعرها من خلال هذا المقال.سيارة ميني كوبر 2022
- تعتبر من السيارات الجديدة التي تصنف ضمن قائمة سيارات الهاتشباك.
- وتتميز بالأناقة، وأنها رياضية.
- كما أنها تحصل على التقييم المرتفع من جميع المستخدمين.
- وتحتوي على المقصورة الضيقة حيث إنها تعتبر من السيارات الصغيرة التي تأتي بأكثر من نمط.
- حيث يوجد منها السيارات ذات البابين أو الأربعة أبواب.
- وهي من السيارات التي تجعل القائدين يتمتعون بقيادتها، لأنها تعتمد على المحرك القوي والمقصورة ذات الشكل الأنيق.
- كما أنها من السيارات السهلة الاستخدام والاقتصادية في استهلاك الوقود.
تختلف أسعار سيارة ميني كوبر وفقًا إلى الكماليات التي تحتوي عليها السيارة، ووفقنا إلى الموديل، وسوف نوضح لكم جميع أسعار سيارات ميني كوبر المعروفة في المملكة العربية السعودية:
- ميني كوبر Cooper 2022 بسعر SAR 136,000 – 140,000.
- سيارة ميني كوبر Cooper S 2022 بسعر SAR 165,000 – 175,000
- ميني كوبر بخمسة أبواب Cooper 2022 بسعر SAR 140,000 – 145,000.
- سيارة ميني كوبر بخمسة أبواب Cooper S 2022 بسعر SAR 170,000 – 175,000..
تتصف السيارة بالعديد من المواصفات الداخلية وأهمها:
- هارد توب 2 باب ل 4 أشخاص.
- كما أن المقاعد داخل السيارة تتسع إلى 5 مقاعد.
- تتميز المقاعد بأنها مريحة تحتوي على التصميم الأنيق للمقصورة والغريب بعض الشيء.
- تعتبر من الداخل من أفضل أنواع السيارات.
- سعة التحميل سيارة صغيرة جدًا السيارة تحتوي على النظام الخاص من المعلومات والذي يمكنه أن يريح السائق.
- تحتوي السيارة على أكثر من قوي مع وجود الشاشة التي تعمل من خلال اللمس.
- يستطيع قائد السيارة أن يتواصل من خلال الاتصال بالهواتف الذكية آبل كار بلاي.
يأتي المحرك من أفضل أنواع المحركات لأن السيارة تم تزويدها بالشاحن تيربو وتنحصر محركات السيارة في:
- ثلاث سلندرات تيربو سعة 1500 سى سى بقوة 136 حصان.
- أربع سلندرات تيربو سعة 2000 سى سى بقوة 192 حصان ( ميني كوبر اس ).
- تحتوى على أربع سلندرات تيربو سعة 2000 سى سى بقوة 228 حصان ( جون كوبر وركس ).
- أربع سلندرات تيربو سعة 2000 سى سى بقوة 301 حصان ( JCW GP ).
الوسوم
سعر سيارة ميني كوبر 2022/2021 في السعودية من المعلومات التي يحب أن يتعرف عليها عشاق السيارات حيث إن سيارة ميني كوبر تصدر العديد من الموديلات بشكل دوري، وتعتبر من السيارات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تنتشر في الخليج العربي بأكمله، وسوف نتعرف على سعرها من خلال هذا المقال.سيارة ميني كوبر 2022
- تعتبر من السيارات الجديدة التي تصنف ضمن قائمة سيارات الهاتشباك.
- وتتميز بالأناقة، وأنها رياضية.
- كما أنها تحصل على التقييم المرتفع من جميع المستخدمين.
- وتحتوي على المقصورة الضيقة حيث إنها تعتبر من السيارات الصغيرة التي تأتي بأكثر من نمط.
- حيث يوجد منها السيارات ذات البابين أو الأربعة أبواب.
- وهي من السيارات التي تجعل القائدين يتمتعون بقيادتها، لأنها تعتمد على المحرك القوي والمقصورة ذات الشكل الأنيق.
- كما أنها من السيارات السهلة الاستخدام والاقتصادية في استهلاك الوقود.
تختلف أسعار سيارة ميني كوبر وفقًا إلى الكماليات التي تحتوي عليها السيارة، ووفقنا إلى الموديل، وسوف نوضح لكم جميع أسعار سيارات ميني كوبر المعروفة في المملكة العربية السعودية:
- ميني كوبر Cooper 2022 بسعر SAR 136,000 – 140,000.
- سيارة ميني كوبر Cooper S 2022 بسعر SAR 165,000 – 175,000
- ميني كوبر بخمسة أبواب Cooper 2022 بسعر SAR 140,000 – 145,000.
- سيارة ميني كوبر بخمسة أبواب Cooper S 2022 بسعر SAR 170,000 – 175,000..
تتصف السيارة بالعديد من المواصفات الداخلية وأهمها:
- هارد توب 2 باب ل 4 أشخاص.
- كما أن المقاعد داخل السيارة تتسع إلى 5 مقاعد.
- تتميز المقاعد بأنها مريحة تحتوي على التصميم الأنيق للمقصورة والغريب بعض الشيء.
- تعتبر من الداخل من أفضل أنواع السيارات.
- سعة التحميل سيارة صغيرة جدًا السيارة تحتوي على النظام الخاص من المعلومات والذي يمكنه أن يريح السائق.
- تحتوي السيارة على أكثر من قوي مع وجود الشاشة التي تعمل من خلال اللمس.
- يستطيع قائد السيارة أن يتواصل من خلال الاتصال بالهواتف الذكية آبل كار بلاي.
يأتي المحرك من أفضل أنواع المحركات لأن السيارة تم تزويدها بالشاحن تيربو وتنحصر محركات السيارة في:
- ثلاث سلندرات تيربو سعة 1500 سى سى بقوة 136 حصان.
- أربع سلندرات تيربو سعة 2000 سى سى بقوة 192 حصان ( ميني كوبر اس ).
- تحتوى على أربع سلندرات تيربو سعة 2000 سى سى بقوة 228 حصان ( جون كوبر وركس ).
- أربع سلندرات تيربو سعة 2000 سى سى بقوة 301 حصان ( JCW GP ).
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