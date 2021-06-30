فيديو .. رائد العتوم : رئيس مجلس المحافظة لا يستطيع السفر مع عائلته إلا بموافقة الوزير

دوت الخليج :- تواصل مشتركة القانونية والادارية النيابية برئاسة النائب محمد هلالات مناقشة قانون البلديات واللامركزية للعام 2021 مستمعة لمختلف الآراء بشأنهما ، وكان آخرها اجتماع اليوم الاثنين عندما التقت اللجنة بمجلس النقباء واستمعت لمختلف الآراء حول هذا القانون الذي يعتبر أحد القوانين الاصلاحية الهامة التي تحظى باهتمام الجميع في الأردن .

وفي جلسة سابقة اجتمعت اللجنة مع عدد من رؤساء مجالس المحافظات ، تحدث فيه الحضور عن تجربتهم في إدارة المحافظة وما شاب هذه الإدارة من عقبات ومشاكل حالت دون تحقيقهم طموحات المواطنين في محافظاتهم رغم أنهم فعلوا ما بوسعهم لإنجاح التجربة .

رائد العتوم ، رئيس مجلس محافظة جرش السابق ، وفي الإجتماع المذكور ، هاجم بضراوة العديد من الجهات التي حملها مسؤولية إخفاق التجربة .

وقال إن تجربة اللامركزية قي جرش كانت تجربة مهمة ، فقد غيرنا شبكات مياه ، بنينا قصرا للثقافة ، طرقا زراعية طرقا نافذة ، خدمات مختلفة ارضينا بها المواطن في جرش .

واستعرض العتوم عددا من الملاحظات على القانون الجديد من مثل تعيين رؤساء الغرف التجارية وممثل للمزارعين وغير ذلك على اعتبار أن رئيس المحافظة الذي نجح بآلاف الأصوات بات يتساوى بمن نجح بعدة اصوات معدودة على أصابع اليد وفق ما قال ، وكذلك ما تضمنه مشروع القانون من أن رئيس مجلس المحافظة والأعضاء لا يستطيعون السفر في رحلات مع عائلاتهم مثلا إلا بموافقة الوزير ، وهو ما اعتبره العتوم تغولا وتسلطا على مجالس منتخبة .

المدينة نيوز سجلت مداخلة رائد العتوم وإليكموها صوتا وصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا