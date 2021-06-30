كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل .. 64.903 إصابات جديدة و1.893وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 18.513 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 515 ألفًا و985 حالة.
كورونا فى البرازيل
وتأتى البرازيل فى المركز الثانى أكبر من حيث حصيلة ضحايا الفيروس التاجى، فى العالم بعد الولايات المتحدة، كما سجلت ثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، حيث تواجه ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين فى الأسابيع الأخيرة.
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