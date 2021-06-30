الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442

نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442، من الأمور التي يهتم بها المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وهي الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجية للعام الحالي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج حركة النقل والذي أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة بإذن الله.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سترفع على منصة نور التعليمية لحركة النقل الخارجي الخميس المقبل وذلك بعدما عملت وزارة التربية والتعليم على استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بنقل المعلمين والمعلمات.

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

يستطيع المعلمين والمعلمات الراغبين في الالحاق بحركة النقل الداخلية والخارجية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال منصة نور وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً، تسجيل الدخول إلى منصة نور التعليمية

ثانياً، كتابة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتقدم.

ثالثًا، الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات شؤون المعلمين.

رابعاً، الضغط على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين.

خامساً، سيعمل المستعرض بإظهار نتائج النقل الخاص بالمتقدم.

تحديث البيانات في نظام نور من خلال المعلم

كمرحلة أولى في حركة النقل الخارجي يتثني للمعلمين تحديث البيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية وذلك من خلال نظام نور عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة نور التعليمية.

انقر فوق إضافة طلب تعديل البيانات.

عندما تظهر البيانات الحالية ، إذا كنت تريد تعديلها، فقم بتعديل الجملة مع وجود خطأ في الإطار الأيسر للرسالة الجديدة.

قم انقر فوق أيقونة “حفظ”، ثم انقر فوق “إضافة مرفق” لتنزيل إثبات صحة البيانات المعدلة، ثم انقر فوق “تنزيل” لتحديد الملف المراد تنزيله من الجهاز.

بعد اكتمال عملية تحميل الملف، انقر عاى أيقونة “حفظ” ، ثم انقر فوق بيان للموافقة على طلب تعديل البيانات.

وبعد ظهور رسالة التأكيد، اضغط على “نعم” ، ثم ستظهر رسالة تؤكد نجاح طلب الإرسال.

خدمات نظام نور الإلكتروني

يقدم نظام نور الكثير من الخدمات المهمة في عملية التعليم عن بعد، وتعد حلقة وصل بين كلاً من المعلم والطالب، وتتضمن هذه المنصة التربوية تسجيل التلاميذ في الحصص التعليمية، ويستطيع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور استخراج الشهادات التعليمية الخاصة بدرجات الطلاب، كذلك يتيح نظام نور للأفراد طباعة إشعار مستوي طفل، أو أطفال الفصل، يستطيع المواطن تسجيل الطفل الراغب في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، يقوم نظام نور بربط كافة أطراف العملية التعليمية بعضها البعض من خلال ولي الأمر والمعلم والطالب وإدارة المدرسة.

ومن خلال تلك السطور السابقة نكون قد انتهينا من سرد كل التفاصيل المتعلقة بحركة النقل للمعلمين والمعلمات عبر موقع ثقفني.