المكسيك تعانى .. كورونا يودى بحياة 232.803 أشخاص حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى مليونين و513 ألفا و164 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 232 ألفا و803 حالات.
وتشير بيانات منفصلة إلى أن الحصيلة الحقيقية للوفيات تزيد بنسبة 60% على الأقل بالمقارنة بالحالات الموثقة.
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