وفاة 233 شخصا جراء موجة حارة فى مقاطعة كندية

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل هذه الوفيات منذ يوم الجمعة الماضى، مشيرا إلى أن درجات الحرارة سجلت معدلات قياسية لليوم الثالث على التوالي حيث وصلت في قرية "لايتون" بمقاطعة "بريتيش كولومبيا" إلى 49.5 درجة مئوية.

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