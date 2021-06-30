رابط كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ الفصل الثاني 2021 tharwa.education.gov.dz استعلم الان

رابط كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ الفصل الثاني 2021 إن الإعلان عن نقاط فضاء أولياء التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني لعام 2021، ونقاط فضاء أولياء الأمور، ومشاركة نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 ليست مجرد أقاويل، لكن من خلال متابعة حسابات المواطنين ومحركات البحث في جوجل، فإنها تتزايد يومًا بعد يوم، كما أنه يعتبر من الأشياء الممكنة، السلسلة والسهلة، وذلك بعد استكمال جميع المعلومات التي يجب على المواطنين معالجتها من خلال الموقع الإلكتروني المقدم من الدولة الجزائرية، ففضاء أولياء التلاميذ والمعلمين والطلاب تكشف النقاط الرئيسية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021، وهي عبارة عن إجراء نموذجي اقترحه وزير التربية والتعليم محمد واجعوت للحد من انتشار فيروس كوفيد -19 الجديد.

كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ الفصل الثاني 2021

وقد تم تقليل عدد الفصول الخاصة بالدراسة وأيام الحضور وساعات الفصل، بدلاً من إلغاء فصول دراسية مثل ما حدث في العام الماضي، وأوضح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الجزائرية أنه سيتم إطلاق رابطين هذا العام للتعرف على نتائج سانكيام من خلال المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات يمكنك اتباع الطرق الآتية.

فضاء اولياء التلاميذ لقد قمنا بإدراج الكثير من التفاصيل الخاصة لمساعدة المتابعين على فهم كيف يتم التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ عبر الانترنت من خلال المنصة.tharwa.education.gov.dz

في بداية الامر عليك أن تدخل إلى الموقع من خلال الرابط الآتي. tharwa.education.gov.dz

المعلومات الشخصية لولي الأمر المسجل “المعلومات الشخصية والعمل” على سبيل المثال مثل بريدك الالكتروني الخاص بك

-رقم هاتفك-كلمة السر الخاصة بك.

عليك كذلك أن توافق على جميع الشروط التي وضعها علي الموقع.tharwa.education.gov.dz

املأ المعلومات الشخصية للطالب.

التحقق من درجات أولاد الطلاب.

كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ نقوم بمراقبة رابط الطالب الخاص بنا لاستخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2021، نتيجة السانكيام، حيث أنها سيتم ظهورها عنها في شهر يونيوالجاري، وذلك بعد أن أنهى جميع الأساتذة أعمال التصحيح، ورصدوا النتائج والمراجعات، واطلعوا على نسبة النجاح هذا العام، ومن المعروف أنه بسبب انتشار حالات كوفيد -19، ألغت وزارة التربية والتعليم الامتحان السنة الماضية.

بمجرد الانتهاء من رصد جميع درجات المراحل التعليمية سوف يتم اصدار كافة النتائج ويمكن للاطلاب استخراجها وتحميلها الكترونيا عبر المنصة الخاصة بظهور النتائج لطلاب دولة الجزائر عبر منصة ثروة، التي تعتبر من افضل المنصات التعليمية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم، ويمكنك معرفة النتائج بالخطوات كما وضحنا لكم اعلى المقال وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.