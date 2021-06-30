اليابان تتعهد بمساعدة الدول الإفريقية على تحسين البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، إن بلاده تعتزم مساعدة الدول الأفريقية على تحسين البنية التحتية، ودعم الجهود المبذولة لبناء أنظمة صحية وطبية تضمن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الأربعاء، أن توشيميتسو أكد خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد أمس في مدينة «ماتيرا» الإيطالية، أن بلاده تعتزم أيضا المساعدة في توفير بيئات عمل أفضل من خلال تطوير الموارد البشرية المتعلقة بالصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أن اليابان ستدعم بناء مرافق الموانئ والبنية التحتية الأخرى على أساس مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي استمر لمدة يوم واحد، ركز على ضرورة إيجاد سبل مناسبة لإنعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وكذلك تعزيز التنمية في القارة الإفريقية.

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