الإمارات وفرنسا توقعان خطاب نوايا للتعاون في مجال الطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يأتي هذا التعاون في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة النووية ودعم الابتكار وتوفير طاقة كهربائية صديقة للبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث ستعزز مذكرة التفاهم المزمع توقيعها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين عبر تبادل الخبرات العالمية وأحدث الرؤى والمستجدات في قطاع الطاقة النووية إلى جانب استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وتعد مجموعة «إي دي إف» الفرنسية شركة مرافق كهربائية متعددة الجنسيات ومملوكة إلى حد كبير للدولة في فرنسا، وبصفتها المشغل الريادي لأكبر سلسلة من محطات الطاقة النووية حول العالم تدعم «إي دي إف» عمليات التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة في مختلف مناطق العالم من خلال تصدير خبراتها في مجال الطاقة النووية والمتجددة والخدمات الأخرى في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أنه تم توقيع خطاب النوايا خلال فعاليات ملتقى مبادرة سلسلة الإمداد الإماراتية الفرنسية لقطاع الطاقة النووية "إي فيوجن" هذا العام، والتي تتواصل على مدار يومين وتعقد بالشراكة ما بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي.