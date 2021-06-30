دخول رابط نتائج الجهوي 2021 المغرب نتائج الثالث إعدادي عبر massarservice.men.gov.ma

رابط نتائج الجهوي في المغرب 2021، من أهم الروابط على الساحة وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، ألا وهو رابط مسار متمدرس المخصص لكشف نقاط التلاميذ وإعلان النتائج، بالتزامن مع قُرب إعلان النتائج التي طال انتظارها، فهناك حالة من القلق تعم البيوت المغربية بسبب تأخر الإفصاح عن نتائج الثالثة إعدادي 2021، نظراً لأهمية هذه المرحلة في حياة الطالب التعليمية فمنها يتم الانتقال للمرحلة الثانوية، وقد قامت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بالعمل بأقصى طاقتها للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان، في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد والمنطقة بسبب فيروس كورونا.

وقد تمت الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على سلامة الجميع من العدوي، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع معكم أول بأول أخبار إعلان النتيجة، التي من المتوقع أن تُعلن خلال الساعات القليلة القادمة إلكترونياً، وسنوضح لكم الرابط المخصص لاستخراجها بالخطوات.

الدخول على الموقع الإلكتروني “massarservice.men.gov.ma“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

الدخول على نتائج السنة الثالثة إعدادي.

رابط نتائج الجهوي 2021

منظومة مسار متمدرس بالمغرب

قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بإطلاق منظومة مسار متمدرس.

لمتابعة نقط ونتائج التلاميذ بمختلف المراحل بمعرفة أولياء الأمور بالطريق الإلكتروني.

دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية خاصةً مع تفعيل التدابير الاحترازية.

من منع الاختلاط والتزاحم تحسباً من عدوي كوفيد 19.

وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات.

وكذالك أولياء الأمور بالإضافة للعاملين بالتعليم، لمواكبة حركة التطور الذي تسعي إليه المملكة المغربية.

للنهوض بالعملية التعليمية والمنافسة مع البلدان المجاورة بل والعالم.

موعد إعلان نتائج الثالثة إعدادي 2021

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج السنة الثالثة إعدادي بالمغرب 2021.

أوائل شهر يوليو 2021 على الأكثر إن لم تُعلن خلال الساعات القليلة القادمة.

حسب ما أكدته عدد من المصادر بوزارة التربية الوطنية، نظراً للانتهاء الفعلي من عملية التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد، وسنكون معكم نتابع الأخبار لنضعها بين أيديكم لحظة بلحظة، حتي يطمئن الطلبة وأولياء الأمور على النتيجة وقت إعلانها.

وزارة التربية الوطنية المغربية

هي من أهم الوزارات بالحكومة المغربية، وتهتم بشئون التعليم لمختلف المراحل، حيث توفر أسهل الوسائل التعليمية التكنولوجية التي تعمل على تسهيل التعليم عن بُعد، وكذالك عملية استخراج النتائج تتم إلكترونياً مثل نتائج الجهوي أولي باك، ونتائج الدورة الأولي لنتائج الطلاب بالمغرب، لاستكمال المنظومة التي تتبعها الوزارة بل والدولة حالياً، تخفيفاً على المواطنين في الذهاب للمدارس وتوفيراً للوقت والمجهود، وخلال الساعات الأخيرة تعالت عمليات البحث عن رابط مسار متمدرس وطريقة الدخول عليه لمعرفة النتائج، ونحن معكم نتابع كل جديد ونعرضه عليكم في حينه فتابعونا.