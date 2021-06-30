كوريا الجنوبية: زيادة انتشار كورونا ستدفعنا لرفع مستوى التباعد الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - حذر المسئول الصحي الكوري الجنوبي، يون تيه-هو، اليوم الأربعاء، من مغبة رفع مستوى التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن بالبلاد، عقب الإبلاغ عن بلوغ متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في العاصمة سول والمدن المجاورة لها 465 إصابة في اليوم.





يشار إلى أن نطاق المستوى 2 الموضوع من قبل السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تتراوح فيه معدلات الإصابة بكورونا ما بين 250 إلى 499 مصابا، في حين يتراوح نطاق المستوى 3 ما بين 500 إلى 999 حالة إصابة.

وأشار إلى أن الوضع في العاصمة والمدن المجاورة لها يقترب من نطاق المستوى 3 في مخطط التباعد الاجتماعي الجديد الذي سيتم تطبيقه يوم غد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن يون قوله، إن العاصمة والمدن المجاورة لها ستخضع للمستوى 2 في مخطط التباعد الاجتماعي الجديد، لكن في حال ارتفاع معدلات الإصابة وصولا لللمستوى 3، ستتخذ الحكومة إجراءات على الفور لرفع مستويات التباعد الاجتماعي مرة أخرى للحد من انتشار الإصابات.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة بكورونا في العاصمة سول والمدن المجاورة لها في الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجاري، 464.9 حالة إصابة بما يضعها ضمن نطاق المستوى2 ، وفي حال ارتفاع الإصابات سيتم تطبيق المستوى 3.