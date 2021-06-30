ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور فى تغريدة لها على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه "بعد نحو 20 عاما على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألمانى أفغانستان. وهم الآن فى طريقهم إلى بلادهم".
ووصفت كرامب كارنباور هذه الخطوة بأنها "انتهاء فصل تاريخى"، قائلة: "إنه بهذا الانسحاب ينتهى فصل تاريخى وتنتهى مهمة صعبة، مثلت تحديا للجيش الألمانى وأثرت فيه وأثبتت القوات جدارتها فى القتال".
ووفقا لتقديرات الجيش الألمانى، قُتل 59 جندياً ألمانيا خلال العملية العسكرية التى بدأت عام 2001.
وسرّعت القوات المسلّحة الألمانية مؤخرا وتيرة انسحابها بعد أن بادرت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى تسريع وتيرة انسحاب قواتها المنتشرة فى أفغانستان منذ 20 عاما.
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