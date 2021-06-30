رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2021 الديوان الوطني للامتحانات وزارة التربية نتائج البيام

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2021، من الروابط الهامة لدي الطلاب لمعرفة نتائجهم، فقد بدأ الطلاب امتحانات البيام في الخامس عشر من شهر يونيو 2021، واستمرت الامتحانات حتي يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، وتقوم وزارة التربية الوطنية بالجزائر بإعلان النتائج إلكترونياً من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المخصص لإعلان نتائج الشهادات مثل نتائج السانكيام ونتائج البكالوريا، ضمن خطة الوزارة في تفعيل التحول الرقمي في تقديم خدماتها للطلاب والعاملين لديها عبر موقع الديوان الوطني، تسهيلاً على الجميع في عدم الذهاب للمؤسسات التعليمية وتوفيراً للوقت والمجهود.

الدخول على الموقع الإلكتروني “onec.dz“.

أو الدخول المباشر على موقع “bem.onec.dz“.

كتابة رقم التسجيل.

الضغط على استظهار النتيجة.

تتوافر النتائج وقت إعلانها.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لنتائج البيامموعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

من المقرر إعلان نتائج البيام في الخامس من شهر يوليو 2021 القادم، حسب ما أكدته مصادر بوزارة التربية الوطنية، نظراً للانتهاء من عملية التصحيح لكافة المواد وجاري الآن عملية رصد الدرجات لتجهيز النتيجة للاعتماد ومن ثم إعلانها في الموعد الرسمي، حتي يطمئن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على النتائج التي يترقب إعلانها الكثيرين، لان هذه المرحلة مهمة في حياة الطالب فهي المؤهلة للدخول لمرحلة البكالوريا، ويكتسب الطالب من خلالها العديد من الخبرات والمهارات تساعده على استكمال باقي مراحل التعليم التالية.

استخراج نتائج البيام

ينتظر ألاف من الطلبة والطالبات بشهادة البيام الإعلان الرسمي عن النتائج، للقيام باستخراجها إلكترونياً من خلال الرابط المحدد بعاليه برقم التسجيل الذي قام الطالب بالامتحان من خلاله، وللحصول على النتيجة يقوم الطالب بالخول على موقع الديوان الوطني المخصص لإعلان النتائج، عقب اعتمادها من السيد الوزير محمد واجعوط.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

تهتم وزارة التربية الوطنية بمتابعة العملية التعليمية بكافة المراحل، وتوفر أسهل وأبسط الوسائل الإلكترونية لتقديم خدماتها لكافة الفئات سواء طلاب أو أولياء الأمور أو العاملين لديها، فقد أطلقت الوزارة موقع فضاء أولياء التلاميذ لمتابعة كشف نقاط التلاميذ لمختلف المراحل، كأحد الطرق الإلكترونية التي تدعمها رسمياً الوزارة للحصول على النتائج، دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية منعاً للتزاحم والاختلاط للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي كوفيد 19.